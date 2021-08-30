الملحق العمالي بسفارة مصر بالرياض: 6 لقاحات محددة لدخول المملكة



حصر عدد العمالة بالسعودية

وتابع "أبو السعود"، خلال مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "بدأنا في حصر عدد العمالة في المملكة العربية السعودية".



اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة

وأضاف أن هناك فرق بين اللقاحات المعتمدة في المملكة، واللقاحات المعتمدة لدخول المملكة، موضحًا أن المملكة معتمدة 4 لقاحات داخلها، و6 لقاحات لدخول المملكة، لافتًا إلى أن تعدد واختلاف أنواع اللقاحات يعطي مناعة أكثر للأشخاص.



قال المستشار كريم أبو السعود، الملحق العمالي بسفارة مصر في الرياض، إنه لا يوجد أرقام محددة بأعداد المصريين العاملين بالسعودية، موضحًا أن العدد ليس بقليل، وليس بكثير أيضًا.