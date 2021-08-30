جو بايدن يصدّق على إعلان ولاية لويزيانا منطقة منكوبة بسبب إعصار إيدا

صدّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على قرار إعلان لويزيانا منطقة منكوبة بسبب إعصار إيدا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لإغاثة المناطق المنكوبة في الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.





إعلان لويزيانا منطقة منكوبة

ووصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.





واستعد السكان، الذين رفضوا مغادرة مساكنهم، لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.





إعصار إيدا

وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذي يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي.











