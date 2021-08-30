Advertisements

جو بايدن يصدّق على إعلان ولاية لويزيانا منطقة منكوبة بسبب إعصار إيدا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:58 ص
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
صدّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على قرار إعلان لويزيانا منطقة منكوبة بسبب إعصار إيدا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لإغاثة المناطق المنكوبة في الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

إعلان لويزيانا منطقة منكوبة
ووصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.

واستعد السكان، الذين رفضوا مغادرة مساكنهم، لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.

إعصار إيدا
وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذي يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي.

 

 

الكلمات المفتاحية

ولاية لويزيانا منطقة منكوبة جو بايدن الرئيس الأمريكي اعصار ايدا إعصار كاترينا

أخبار تهمك

هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك مجاناً.. طالع التفاصيل ؟

منذ نصف ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

منذ ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الألماني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة والراحلين عن الفريق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة أنجولا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ترامب يعلن حالة الطواريء فى ولايات أمريكية بسبب الإعصار فلورنسا

السلطات الأمريكية تجلي أكثر من مليون شخص مع اقتراب "فلورنس"

الإعصار "مايكل" يصل ولاية فلوريدا الأمريكية

إعصار من الدرجة القصوى يهدد المكسيك.. وتأهب بولايات أمريكية

أمريكا تتأهب مع اقتراب إعصار "باري" من نيو أورلينز

توقف نحو 70% من إنتاج النفط في خليج المكسيك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:05 ص

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements