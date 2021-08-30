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خبير لوائح يفجرها: اتحاد الكرة ينتقم من شيكابالا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:53 ص
شيكابالا
شيكابالا
أحمد عصام

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن قرار اتحاد الكرة ضد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، تعسفي ومبالغ فيه للغاية من جانب الجبلاية.

وقال بيومي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كان يجب استدعاء الاطراف المعنية والتحقيق معهم للتأكد من الاحداث، واللحنة التى اتخذت القرار غير منوطة بذلك، ومن المفترض أن لجنة الانضباط هى التى تتخذ هذا القرار".

وأضاف: "كان يجب إيقاف اللاعب من ٥ ل ١٠ مباريات فقط، والعقوبة ظالمة وانتقامية من اللاعب، والزمالك سيتقدم باستئناف ضد القرار".

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