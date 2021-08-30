الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

شهدت الفترة الماضية دخول مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مفاوضات جادة مع مصطفي البدري، لاعب الإنتاج الحربي، للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي آخر تطورات، التعاقد مع نجم الإنتاج الحربي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.





وقال المصدر: مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدموا عرضا بقيمة 5 مليون جنيه من أجل الحصول على خدمات مصطفى البدري خلال الوقت الحالي.





وتابع: مسؤولو الإنتاج الحربي، اشترطت الحصول على 10 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب، في ظل تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الحالية.



