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رسمياً.. مانشستر سيتي يمدد عقد روبن دياز حتى 2027

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي تمديد تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي البرتغالي روبن دياز حتى صيف 2027.

ونشر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أكد خلاله استمرار اللاعب البرتغالي في صفوفه بعقد طويل الأمد.

وأشار النادي في بيانه :"يسعدنا أن نعلن تمديد التعاقد مع روبن دياز لـ 6 سنوات جديدة قادمة".

وأضاف :"دياز الذي انتقل لصفوف مانشستر سيتي في سبتمبر الماضي قادمًا من بنفيكا البرتغالي سيرتبط بعقد مع النادي حتى 2027".

وشارك روبن دياز مع مانشستر سيتي في 50 مباراة منذ انتقاله لصفوفه فادمًا من بنفيكا البرتغالي ونجح في المساهمة بتتويج فريقه بلقب البريميرليج والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دياز بعد التوقيع على عقود التجديد :"أنا سعيد للغاية بهذا التوقيع، لقد استمعت بكل دقيقة في مانشستر سيتي منذ الانتقال له".

وأضاف :"اللعب لمانشستر سيتي تجاوز كل توقعاتي ومن دواعي سروري المطلق أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع".

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