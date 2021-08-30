السعودية تحدد 6 أصناف من لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضي السعودية

قامت مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية، بإرسال تقريرًا لوزارة القوى العاملة المصرية، يوضح من خلاله لقاحات فيروس كورونا المعتمدة التي حددتها وزارة الصحة بالمملكة، لدخول أراضي السعودية.





لقاحات كورونا المعتمدة لدخول السعودية

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير شمل 6 أنواع من لقاح كورونا معتمدة لدخول أراضي المملكة العربية السعودية، وهما:





- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech).





- موديرنا (Moderna).





- أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca).





- جانسن (Janssen).





- سينوفارم (Sinopharm).





- ساينوفاك (sinovac).





ومن جانبه، قال كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن وزارة الصحة السعودية اشترطت أن يتلقى المواطن أو المسافر فور وصوله إلى المملكة جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة.





وأضاف أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أنه يجب على المسافرين للسعودية التقديم للحصول على الجرعة التنشيطية قبل دخول المملكة، وذلك بالتسجيل مبدأيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة عبر الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــا )، لإضافة الجرعات المتلقاه على تطبيق "توكلنا".





ويشترط لقبول طلب التسجيل على الموقع للحصول على اللقاح، أن تكون كافة البيانات المسجلة صحيحة حتى لا يقابل الطلب بالرفض، بالإضافة إلى شرط وجود هوية وطنية أو هوية مقيم، كما يجب أن تكون المستندات المرفقة بالطلب بصيغة PDF ولا يتجاوز حجمها MB1، ويتم النظر فى طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل.





ولأي تفاصيل ترغبون في معرفتها، يمكنكم الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة المصرية من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا ).







