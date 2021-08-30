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ربط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. وتفاصيل المرحلة الثانية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:55 م
تنسيق 2021
تنسيق 2021
ننشر لكم في السطور التالية، ربط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، وتفاصيل المرحلة الثانية من موعد التقديم والخطوات المطلوبة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني: 

ربط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل نتيجة المرحلة الأولي من التنسيق في مؤتمر صحفي.

ونشر موقع التنسيق رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 للمرحلة لأولي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط التالي (((هنا)))

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021
يبدأ موقع التنسيق في تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية اعتبارًا من الثلاثاء 31-8-2021، ويستمر التسجيل لمدة خمسة أيام حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2021
يستطيع طلاب المرحلة الثانية 2021 من الثانوية العامة تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد من خلال رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2021 .

تنسيق المرحلة الثانية 2021.. الأماكن المتاحة
كليات المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم: الطب البيطري – العلوم- الجامعات التكنولوجية – الزراعة- التمريض – الاقتصاد والعلوم السياسية – الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الألسن.

كليات المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة: كليات الهندسة المتبقية- الذكاء الاصطناعي- التخطيط العمراني- الحاسبات والمعلومات- فنون جميلة عمارة- الاقتصاد والعلوم السياسية- الجامعات التكنولوجية- الألسن.

كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية: كليات التربية- السياحة الفنادق- كليات الأداب (انتظام / انتساب)- الخدمة الإجتماعية- كليات الحقوق (انتظام / انتساب).

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