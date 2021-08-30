عاجل.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل قرعة بطولة الدوري





قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد والتي كان مقررا اجراؤها في العاشرة صباح الغد 31 أغسطس لموعد يحدد فيما بعد.





وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه متفوقا على صاحب الرقم القياسي في التتويج النادي الأهلي.





وكان الاتحاد المصري أصدر قرارا بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لما بدر منه أثناء تسلم الزمالك درع الدوري.



