صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز





شهدت الساعات القليلة الماضية وجود أنباء تفيد بإبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وطلب نادي الزمالك بشكل رسمي الحصول على توقيع الثنائي نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور من أجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.





في الوقت الذي طلب فيه بيراميدز الحصول على مبلغ مالي ضخم لكن القلعة البيضاء عرضت تبادل بين اللاعبين من أجل تخفيض قيمة الصفقتين.





ليطلب بعدها نادي بيراميدز الحصول على خدمات مصطفى فتحي ومحمد عبد الغني بعد التراجع عن التفكير في الحصول على خدمات عبد الله جمعة.