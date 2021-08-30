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الأهلي يقرر تجديد عقد "الفيراري"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:00 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح على تجديد عقد صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد صلاح مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل صيف ٢٠٢٢، حيث طلب موسيماني تجديد عقد اللاعب بعد تألقه بشكل ملحوظ في الموسم الماضي.

واستقرت اللجنة على تمديد عقد صلاح محسن لثلاثة مواسم إضافية على أن يتم الإعلان عقب نهاية فترة التوقف الدولية مباشرة.

ويحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الساعات القادمة وملف الراحلين في جلسة بين أمير توفيق مدير التعاقدات ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس النادي.

الكلمات المفتاحية

صلاح محسن الاهلي

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