6 معلومات مهمة عن الدورات التدريبية للاستفادة من المخلفات الزراعية

نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات عددًا من الدورات التدريبية في مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعي البيئي وتقديم الدعم الفني لمؤسسات المجتمع المدني والشباب.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز معلومات عن الدورات التدريبية:

١- تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع اسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ببنى سويف على مدار يومين فى مجال عمل كومات السماد العضوي.





٢-كيفية تجهيز الأعلاف غير التقليدية لرفع القيمة الغذائية للمتبقيات الزراعية لاستخدامها كأعلاف لتغذية الحيوانات لتقليل الفجوة العلفية.





٣-تنفيذ ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام لتدريب الشباب في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع (مؤسسة الطبيعة والعلم) بمدينة العبور.





٤- تدريب الشباب العاملين بالمؤسسة ضمن مشروع تشغيل الشباب في إعادة تدوير المخلفات الزراعية بالعبور.





٥- يهدف التدريب إلى إعداد كوادر من داخل المؤسسة قادرة على التواصل مع المجتمع المحليي ونقل مفهوم الزراعة النظيفة وكيفية تطبيقها ونقل ما يتلقونه من خبرات للمزارعين في محيط معيشتهم.



