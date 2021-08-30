"المتحدة" تكشف تفاصيل الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم (فيديو)

وجه المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لكل قيادات الشركة على المجهود المبذول طيلة الفترة الماضية للحصول على حق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم.



وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن البث سيكون فضائيًا وأرضيًا وعلى موقع الشركة عبر الإنترنت، معقبًا: "سيتم بث 6 مباريات إضافة إلى المباراتين الفاصلتين اللتان تمهدان لتأهل مصر لبطولة كأس العالم 2022".

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وأشار إلى أن العمل من أجل الحصول على حقوق البث استمر طيلة عام ونصف، مضيفًا أن التفاوض كان بشكل مباشر مع الاتحاد العالمي لكرة القدم «فيفا»، والذي بلغ مصر بالقرار قبل نحو ساعتين من الآن.



وأكد أن هذا الامر كان حلمًا وبمثابة قضاء على الاحتكار، مشيرًا إلى أن القنوات الرياضية طيلة السنوات الماضية تحقق إنجازًا تلو الآخر وتم تتويجها اليوم بإذاعة مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، معقبًا: "نعمل على الاستعداد الجيد لتقديم خدمة مشرفة تليق بمصر، من الوارد الاستعانة بمعلقين وأستوديو تحليل خارجي"».



وأشار إلى أن الشركة نجحت بشكل كبير في نقل مباريات تصفيات كأس العالم وكانت الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة.

