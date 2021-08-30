خبير تعليمي: المناهج الجديدة تهدف إلى فكرة تحسين مهارات الطالب

قال الدكتور محمد خليل، الخبير التعليمي، إن المناهج الجديدة تهدف إلى فكرة تحسين المهارات، معلقًا: "لو عايزين نطور بجد المناهج لازم يكون الطالب هو الأساس".



وشدد "خليل"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، على ضرورة تطوير المعلمين لإيصال المناهج الجديدة للطلاب بالشكل المناسب.



وأشاد بالمناهج الجديدة، قائلًا: "جميلة وعظيمة وتحتاج أن تكون المدارس متطورة، نريد طفل لديه القدرة على التحليل والمنافسة، ونحتاج تطوير مناهج مع تطوير بنية تحتية للتفكير في شكل عملي وليس نظري فقط".

