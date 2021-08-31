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"الصحة" تعلن طرح بروتوكول جديد لعلاج كورونا لدى الأطفال

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة لشئون البحث العلمي، إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا اجتمعت اليوم وأجرت تحديثا على بروتكول علاج كورونا، حيث تم إضافة أدوية جديدة، وحذف أدوية أخرى لم تثبت فاعلية كبيرة.

وأشارت "نهى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن تحديث بروتكول علاج كورونا يحدث بشكل دوري وفقا للوضع والأدوية الجديدة على مستوى العالم، لافتة إلى أنه سيتم طرح بروتكول علاج فيروس كورونا للأطفال خلال الأيام المقبلة.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لتجنب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، منوهة بأن 85% من محددات الصحة العامة في المجتمع تعود لسلوك المجتمع نفسه.

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