"الصحة" تعلن طرح بروتوكول جديد لعلاج كورونا لدى الأطفال

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة لشئون البحث العلمي، إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا اجتمعت اليوم وأجرت تحديثا على بروتكول علاج كورونا، حيث تم إضافة أدوية جديدة، وحذف أدوية أخرى لم تثبت فاعلية كبيرة.





وأشارت "نهى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن تحديث بروتكول علاج كورونا يحدث بشكل دوري وفقا للوضع والأدوية الجديدة على مستوى العالم، لافتة إلى أنه سيتم طرح بروتكول علاج فيروس كورونا للأطفال خلال الأيام المقبلة.



