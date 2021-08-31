ميرهان حسين :" محظوظة بأول تجربة ليا على المسرح"



وأضافت :"أنا اتعلمت منكو واتبسطت أوي معاكو، وشكرا للجمهور اللي شرفونا بحضورهم مسرحية شمسية وأربع كراسي".





مسرحية " شمسية واربع كراسي " بطولة أوس أوس"، ومحمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، ومحمد أنور، والفنانة ميريهان حسين، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

كتبت الفنانة ميرهان حسين، رسالة امتنان إلى الفنان أشرف عبد الباقي، بعد انتهاء عروض مسرحية "شمسية و4 كراسي" ، التي استمرت على مدار شهرين في الساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"علقت ميرهان قائلة:"فخورة جداً ومبسوطة جداً جداً إن أول تجربة ليا على خشبة المسرح كانت مع نجم كبير صاحب خبرة عظيمة في المسرح أستاذ أشرف عبد الباقي، شكرا جدا أنا محظوظة إنك اخترتني أشارك في المسرحية الجميلة، وشكراً لكل زمايلي العسل ".