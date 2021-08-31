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تصريحات مُثيرة.. كريم فؤاد يكشف تفاصيل انتقاله إلى الأهلي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
كشف كريم فؤاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثًا، عن تفاصيل انتقاله للنادي الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع كريم فؤاد على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 5 مواسم، قادمًا من صفوف نجوم المستقبل مقابل 15 مليون جنيه من خزينة القلعة الحمراء.

وأوضح فؤاد أنه حقق حلم حياته باللعب لنادي القرن، لذلك لم يتردد لحظة واحدة في التوقيع على بياض، خاصة أنه يعشق الأهلي منذ طفولته، مشيرا إلى أنه جاهز لخوض التحديات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وشدد على ثقته في تتويج الأهلي بكل البطولات المقبلة.

وقال كريم فؤاد: «شرف كبير لي أن أكون لاعبا في الأهلي الذي أشجعه منذ الصغر، وكانت سعادتي لا توصف عندما دخلت غرفة ملابس الفريق لأول مرة، حيث بدأت المفاوضات معي منذ فترة بعد مكاملة من الكابتن أمير توفيق، ولم أتردد في الموافقة على عرض النادي «الأفضل في إفريقيا» والذي أحلم باللعب في صفوفه منذ سنوات طويلة، لذلك وقعت فورا على بياض».

وأشار كريم فؤاد إلى أنه حقق حلمه وحلم عائلته بالتوقيع للأهلي وقال: «بالفعل كان لدي العديد من العروض، وبعضها كان بمقابل مالي كبير، لكن اللعب للأهلي لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر.. لذلك وقعت على عقود اللعب للأهلي فورا؛ حتى أحقق حلمي وحلم عائلتي كلها.. أنا تربيت في عائلة تعشق النادي بالوراثة جيلا بعد جيل، ولا يمكن وصف السعادة التي غمرتنا جميعا بعد وصول عرض الأهلي الذي كان خياري الأول من البداية، وهو ما جعلني لا أقبل مناقشة أي عروض أخرى».

وعن المراكز التي يجيد اللعب فيها قال كريم فؤاد: «أنا أجيد اللعب في أكثر من مركز؛ سواء كظهير أيمن أو ظهير أيسر، أو «هاف رايت أو هاف ليفت».. ولكن مركزي المفضل هو الظهير الأيمن ثم الظهير الأيسر، ولا يوجد لدي مشكلة في توظيفي بأي مكان في الملعب وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني».

وأضاف: «أعلم جيدًا حجم الضغوط التي يفرضها اللعب لنادٍ كبير بحجم نادي القرن.. وأعرف أن المنافسة ستكون صعبة للغاية، خاصة أن التواجد وسط هذه الكوكبة من اللاعبين يحتاج إلى الكثير من الجهد، والمنافسة بين اللاعبين أمر إيجابي للغاية، وتسهم في ارتفاع مستوى الجميع، وهو ما يخدم الفريق، أنا سعيد للغاية بتواجدي في فريق يضم أسماء كبيرة من النجوم، وبالتأكيد سأستفيد كثيرا من اللعب معهم». 

وعن علاقته بلاعبي الأهلي قال كريم فؤاد: «لست غريبًا على لاعبي الأهلي، وأرتبط بعلاقات صداقة مع العديد منهم مثل؛ محمد شريف ومصطفى شوبير وأكرم توفيق الذي ارتبط معه بعلاقة صداقة ممتدة لسنوات، وأتوقع أن يساعدني ذلك على الانسجام والتأقلم بشكل أسرع».

وأكمل: «كما أكدت من قبل أنا مشجع للنادي الأهلي منذ طفولتي، وتمنيت اللعب له منذ سنوات.. تمنيت اللعب إلى جانب الكابتن محمد أبوتريكة الذي أعشقه بشدة».

وأضاف: «سعادتي كبيرة بالتدرب تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني.. شرف كبير لي أن أعمل تحت قيادته، فهو مدير فني قدير، وصنع تاريخا كبيرا في عالم التدريب بما حققه من نجاحات وبطولات، وهو يمثل مدرسة قوية في التدريب.. أنا متشوق للغاية لكي أخوض المران الأول معه.. وأعلم أن الحصول على ثقته يتطلب الكثير من الجهد والتركيز.. بشكل عام اللعب للأهلي يحتاج إلى لاعبين بمواصفات خاصة.. لابد من امتلاك شخصية قوية قادرة على تحمل الضغوط.. ثقتي في نفسي كبيرة، وجاهز للتحديات التي سوف أخوضها بقميص الأهلي في الفترة المقبلة».

وعن أبرز امنياته بعد الانضمام للأهلي قال كريم فؤاد: «من المعروف أن الأهلي يدخل أي بطولة من أجل التتويج بها، وهدفي الفوز معه بكل الألقاب، وأعرف أن لكل بطولة طبيعتها، ولكن طموحاتنا بلاد حدود في الفوز ببطولة كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، الفريق حقق المركز الثالث في كأس العالم بمشاركته الماضية، والآن أحلم بالتتويج بمونديال الأندية.. وعلى الصعيد الشخصي أتمنى أن يكون لي بصمة مؤثرة، وأن أكتب لنفسي تاريخا كبيرا مع الأهلي».

وأكد كريم فؤاد أنه متابع دائم لمباريات الأهلي وقال: «لدي ذكريات عديدة مع مباريات الأهلي وانتصاراته.. احتفلت كثيرًا بهدف محمد مجدي «أفشة» في الزمالك، وكانت فرحة غامرة بالهدف الذي جاء في توقيت قاتل، وخلال تتويج الأهلي بالبطولة العاشرة، كنت برفقة المنتخب الأوليمبي في اليابان، وكان هناك فارق في التوقيت والمباراة أقيمت فجرًا بتوقيت طوكيو، وكنت أعاني بسبب تغير الساعة البيولوجية ومرتبط بمران صباحي، وكنت أشعر بتوتر كبير إلا أن تتويج الأهلي باللقب أسعدني كثيرا».

واختتم كريم فوائد حديثه موجها رساله لجماهير النادي في كل مكان قال فيها: «أشكر جمهور الأهلي الذي دعمني كثيرا حتى قبل الانتقال إلى الفريق، وسأقاتل وأقدم كل ما يمكنني؛ حتى أكون عند حسن ظن الجميع بي.. أنا مشجع للأهلي قبل أن أكون لاعبًا في صفوفه، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من منظومة الأهلي».

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