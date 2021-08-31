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تصريحات مُثيرة.. كريم فؤاد يكشف تفاصيل انتقاله إلى الأهلي
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:02 م
علي نبوي ومحمد الصو
كشف كريم فؤاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثًا، عن تفاصيل انتقاله للنادي الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووقع كريم فؤاد على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 5 مواسم، قادمًا من صفوف نجوم المستقبل مقابل 15 مليون جنيه من خزينة القلعة الحمراء.
وأوضح فؤاد أنه حقق حلم حياته باللعب لنادي القرن، لذلك لم يتردد لحظة واحدة في التوقيع على بياض، خاصة أنه يعشق الأهلي منذ طفولته، مشيرا إلى أنه جاهز لخوض التحديات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وشدد على ثقته في تتويج الأهلي بكل البطولات المقبلة.
وقال كريم فؤاد: «شرف كبير لي أن أكون لاعبا في الأهلي الذي أشجعه منذ الصغر، وكانت سعادتي لا توصف عندما دخلت غرفة ملابس الفريق لأول مرة، حيث بدأت المفاوضات معي منذ فترة بعد مكاملة من الكابتن أمير توفيق، ولم أتردد في الموافقة على عرض النادي «الأفضل في إفريقيا» والذي أحلم باللعب في صفوفه منذ سنوات طويلة، لذلك وقعت فورا على بياض».
وأشار كريم فؤاد إلى أنه حقق حلمه وحلم عائلته بالتوقيع للأهلي وقال: «بالفعل كان لدي العديد من العروض، وبعضها كان بمقابل مالي كبير، لكن اللعب للأهلي لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر.. لذلك وقعت على عقود اللعب للأهلي فورا؛ حتى أحقق حلمي وحلم عائلتي كلها.. أنا تربيت في عائلة تعشق النادي بالوراثة جيلا بعد جيل، ولا يمكن وصف السعادة التي غمرتنا جميعا بعد وصول عرض الأهلي الذي كان خياري الأول من البداية، وهو ما جعلني لا أقبل مناقشة أي عروض أخرى».
وعن المراكز التي يجيد اللعب فيها قال كريم فؤاد: «أنا أجيد اللعب في أكثر من مركز؛ سواء كظهير أيمن أو ظهير أيسر، أو «هاف رايت أو هاف ليفت».. ولكن مركزي المفضل هو الظهير الأيمن ثم الظهير الأيسر، ولا يوجد لدي مشكلة في توظيفي بأي مكان في الملعب وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني».
وأضاف: «أعلم جيدًا حجم الضغوط التي يفرضها اللعب لنادٍ كبير بحجم نادي القرن.. وأعرف أن المنافسة ستكون صعبة للغاية، خاصة أن التواجد وسط هذه الكوكبة من اللاعبين يحتاج إلى الكثير من الجهد، والمنافسة بين اللاعبين أمر إيجابي للغاية، وتسهم في ارتفاع مستوى الجميع، وهو ما يخدم الفريق، أنا سعيد للغاية بتواجدي في فريق يضم أسماء كبيرة من النجوم، وبالتأكيد سأستفيد كثيرا من اللعب معهم».
وعن علاقته بلاعبي الأهلي قال كريم فؤاد: «لست غريبًا على لاعبي الأهلي، وأرتبط بعلاقات صداقة مع العديد منهم مثل؛ محمد شريف ومصطفى شوبير وأكرم توفيق الذي ارتبط معه بعلاقة صداقة ممتدة لسنوات، وأتوقع أن يساعدني ذلك على الانسجام والتأقلم بشكل أسرع».
وأكمل: «كما أكدت من قبل أنا مشجع للنادي الأهلي منذ طفولتي، وتمنيت اللعب له منذ سنوات.. تمنيت اللعب إلى جانب الكابتن محمد أبوتريكة الذي أعشقه بشدة».
وأضاف: «سعادتي كبيرة بالتدرب تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني.. شرف كبير لي أن أعمل تحت قيادته، فهو مدير فني قدير، وصنع تاريخا كبيرا في عالم التدريب بما حققه من نجاحات وبطولات، وهو يمثل مدرسة قوية في التدريب.. أنا متشوق للغاية لكي أخوض المران الأول معه.. وأعلم أن الحصول على ثقته يتطلب الكثير من الجهد والتركيز.. بشكل عام اللعب للأهلي يحتاج إلى لاعبين بمواصفات خاصة.. لابد من امتلاك شخصية قوية قادرة على تحمل الضغوط.. ثقتي في نفسي كبيرة، وجاهز للتحديات التي سوف أخوضها بقميص الأهلي في الفترة المقبلة».
وعن أبرز امنياته بعد الانضمام للأهلي قال كريم فؤاد: «من المعروف أن الأهلي يدخل أي بطولة من أجل التتويج بها، وهدفي الفوز معه بكل الألقاب، وأعرف أن لكل بطولة طبيعتها، ولكن طموحاتنا بلاد حدود في الفوز ببطولة كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، الفريق حقق المركز الثالث في كأس العالم بمشاركته الماضية، والآن أحلم بالتتويج بمونديال الأندية.. وعلى الصعيد الشخصي أتمنى أن يكون لي بصمة مؤثرة، وأن أكتب لنفسي تاريخا كبيرا مع الأهلي».
وأكد كريم فؤاد أنه متابع دائم لمباريات الأهلي وقال: «لدي ذكريات عديدة مع مباريات الأهلي وانتصاراته.. احتفلت كثيرًا بهدف محمد مجدي «أفشة» في الزمالك، وكانت فرحة غامرة بالهدف الذي جاء في توقيت قاتل، وخلال تتويج الأهلي بالبطولة العاشرة، كنت برفقة المنتخب الأوليمبي في اليابان، وكان هناك فارق في التوقيت والمباراة أقيمت فجرًا بتوقيت طوكيو، وكنت أعاني بسبب تغير الساعة البيولوجية ومرتبط بمران صباحي، وكنت أشعر بتوتر كبير إلا أن تتويج الأهلي باللقب أسعدني كثيرا».
واختتم كريم فوائد حديثه موجها رساله لجماهير النادي في كل مكان قال فيها: «أشكر جمهور الأهلي الذي دعمني كثيرا حتى قبل الانتقال إلى الفريق، وسأقاتل وأقدم كل ما يمكنني؛ حتى أكون عند حسن ظن الجميع بي.. أنا مشجع للأهلي قبل أن أكون لاعبًا في صفوفه، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من منظومة الأهلي».