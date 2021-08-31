تعرف على شروط الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة 2021

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الناجحين عن شروط الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة 2021، وذلك بعد إعلان البدء في تسجل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021، ونسعرض معكم في السطور التالية شروط الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة 2021.





كشف العميد أركان حرب أمير جودة، مدير المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور، عن شروط الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة 2021، قائلًا يجب على الطالب المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها شعبة العلمي علوم، وأن يكون حاصلًا على 60% من المجموع الكلي، و 70% من مجموع اللغة الإنجليزية، وأن يكون من أبوين مصريين، وحسن السير والسلوك.





شروط التقديم المعهد الصحي للقوات المسلحة 2021





- تبدأ فترة التقديم اليوم الإثنين.





- وبحسب الإدارة العامة للتدريب التي تقودها الهيئة، يتم بيع 25 ملفًا فقط يوميًا.





– يشترط للقبول في المعهد الحصول على درجة 260 كحد أدنى (92٪).





– مدة البرنامج خمس سنوات دراسية.





- أن يكون المتقدم متمتعاً بالخلق المتميز ويحمل الجنسية المصرية.





- الحصول على شهادة الإعداد الحديث “اللغة الإنجليزية” للعام الدراسي 2021/2020.





- يتم القبول على أساس المجموعات المتقدمة بحد أقصى 25-30 طالبة في الفصل الدراسي.





– أن تكون المرشحة من سكان المحافظة محل التقديم حيث حصلت على شهادة التعليم الأساسي.





- يجب أن يكون عمر المتقدم 14 سنة و 6 أشهر في 1 أكتوبر 2021.





- يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا ولا يتزوج خلال العام الدراسي.





- خلال فترة الدراسة لا تنتقل من مدرسة إلى أخرى، "يتم الانتقال خلال فترة الإجازة الصيفية، ونجاح الطالبة أمر أساسي، وكذلك موافقة الطرفين اللذين ينتقلان منها وإليها".





- شرط اجتياز الاختبارات اللازمة.





- أطفال شهداء الواجب الوطني (الجيش والشرطة والجيش الأبيض) معفون من جميع معايير الدخول، باستثناء الفحص الطبي وتقديم شهادة وفاة مصدقة أثناء أداء الواجب الوطني.





تنسيق المعهد الصحي للقوات المسلحة 2021 الصحي





– يشترط نسخة من شهادة الميلاد بالحاسوب للقبول في المعهد الفني للتمريض.





– صورة طبق الأصل من مؤهل حسن السلوك من المدرسة التي حصل منها المتقدم على الشهادة الإعدادية.





– صورة من شهادة الثانوية العامة الاعدادية والابتدائية (صورة طبق الأصل).





– صورة من بطاقة ولي الأمر، وكذلك صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب، يجب إحضارها ومعبأه بشكل صحيح.





- شراء ملف الطلب مقابل 100 جنيه من مقر المعهد يوم التقديم فقط.





- فاتورة حديثة للكهرباء والغاز والمياه مع الحضور لمقر المعهد مرتدياً الكمامة الطبية والكتابة بقلم شخصي.