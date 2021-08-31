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سوق الأسهم يرتفع للشهر الثامن بمكاسب سوقية 140 مليار ريال في أغسطس

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

 

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات شهر أغسطس/ آب 2021 بالمنطقة الخضراء، ليواصل تسجيل مكاسب للشهر الثامن على التوالي، محققا مستويات قياسية تاريخية تخطي بها حاجز الـ 11300 نقطة.

 

وحقق المؤشر العام للسوق "تاسي" مكاسب نسبتها 2.78% خلال شهر أغسطس/ آب على أساس شهري، ليضيف 306.53 نقطة لرصيده، قفز بها لمستوى 11319.24 نقطة، مقارنة مع إغلاق الشهر السابق عند مستوى 11012.71 نقطة.

 

وسجل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية مكاسب قوية خلال أول 8 أشهر من عام 2021؛ إذ ارتفع المؤشر بنسبة 30.26% خلال تلك الفترة، مضيفا 2629.71 نقطة لرصيده، علما بأنه أغلق بنهاية آخر جلسات عام 2020 عند مستوى 8689.53 نقطة.

 

وقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي للسوق المالية السعودية "تداول" بنسبة 1.45% خلال شهر أغسطس/ آب، محققا مكاسب سوقية بقيمة 140.12 مليار ريال (37.37 مليار دولار).

 

ووصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لـ"تداول" إلى 9.829 تريليون ريال (2.621 تريليون دولار)، مقارنة مع 9.689 تريليون ريال (2.584 تريليون دولار) بنهاية شهر يوليو/ تموز 2021.

 

وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق؛ مدعوما بمكاسب 10 قطاعات من أصل 21 قطاعا بالسوق، من بينها 3 قطاعات قيادية.

 

وحقق قطاع التطبيقات وخدمات التقنية أعلى مكاسب خلال أغسطس/ آب بارتفاع نسبته 8.79%، يليه البنوك القيادي بارتفاع 8.37%، ثم المرافق العامة بمكاسب 5.96%.

 

وحقق أيضا كل من قطاعي الاتصالات والطاقة القياديين مكاسب خلال شهر أغسطس/ آب بنسبة 0.57% و0.39% على التوالي.

 

وفي المقابل، سجل 11 قطاعا انخفاضا خلال شهر أغسطس/ آب؛ كان في مقدمتها الأدوية بخسائر نسبتها 12.58%، يليه الإعلام بنحو 9.1%، ثم الاستثمار والتمويل بـ 4%.

 

وعلى مستوى التداولات، ارتفعت قيمة التداولات بنحو 6.4% خلال أغسطس/ آب إلى 154.011 مليار ريال، مقابل 144.85 مليار ريال في الشهر السابق.

 

وزادت كميات الأسهم المتداول عليها بنسبة 3.12% خلال أغسطس/ آب، لتصل إلى 4.31 مليار سهم، مقابل 4.18 مليار سهم في شهر يوليو/ تموز.

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