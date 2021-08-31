لن أرحل.. نجم الأهلي يحسم موقفه نهائيًا من الرحيل

أغلق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف العروض الخارجية التي ارتبط اسمه بها الفترة الماضية بعدما حسم الحارس مصيره مع القلعة الحمراء.

وقرر محمد الشناوي البقاء مع النادي الأهلي، بعدما شهدت الأسابيع الماضية ارتباط اسم اللاعب بعدة عروض خارجية، فى مقدمتها عروض من الخليج وتحديداً من السعودية، كما ارتبط اسم الشناوي بعروض من إسبانيا وإيطاليا.

وبعد أداء الشناوي الرائع مع الأهلي، تمكن من المشاركة فى كأس العالم 2018 بروسيا الأخير، وقدم أداءً مميزًا للغاية، بالإضافة إلى الطفرة الهائلة فى مستواه رفقة القلعة الحمراء.

وظل الشناوي أيضًا مهيمنًا على حراسة مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، وكان من أعمدة الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا 2019، فقدم أداءً بطوليا، فكان الحارس الأفضل فى دور المجموعات، بالإضافة إلى تألقة مع المارد الأحمر ونجاحه في حماية عرين منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وتوج الشناوي مع الاهلي بخمسة القاب للدوري المصري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب للسوبر الإفريقي بجانب برونزية كأس العالم للأندية.