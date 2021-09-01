Advertisements

تامر حسني يحيى حفل تخرج كلية تجارة الأسكندرية في هذا الموعد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
أعلن الفنان تامر حسني، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عن إحيائه لحفل تخرج كلية التجارة جامعة الاسكندرية في يوم 26 سبتمبر المقبل.

اختتم النجم تامر حسني، حفلاته بموسم الصيف الحالي في الساحل الشمالي يوم الجمعة الماضية الموافق ٢٧ أغسطس.


وشاركه في الحفل الفريق العالمي جيبسي كينجز، ومن المقرر أن يقدما أغنية على خشبة المسرح للجمهور.


.

أخبار تهمك

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

منذ ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد ظهور رونالدو بقميص اليونايتد

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال موريبا من برشلونة إلى لايبزيج

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ 37 دقيقة

تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:50 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

12:31 ص

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

11:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements