تامر حسني يحيى حفل تخرج كلية تجارة الأسكندرية في هذا الموعد

أعلن الفنان تامر حسني، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عن إحيائه لحفل تخرج كلية التجارة جامعة الاسكندرية في يوم 26 سبتمبر المقبل.



اختتم النجم تامر حسني، حفلاته بموسم الصيف الحالي في الساحل الشمالي يوم الجمعة الماضية الموافق ٢٧ أغسطس.





وشاركه في الحفل الفريق العالمي جيبسي كينجز، ومن المقرر أن يقدما أغنية على خشبة المسرح للجمهور.





.