طفل المحلة للمختطفين: "حسبي الله ونعم الوكيل".. ووالده: تفاجأت بهدية الرئيس

أعرب زياد أحمد البحيري، الطفل المختطف الذي تم تحريره بالغربية، عن سعادته بقيام أجهزة الأمن بتحريره ممن قاموا باختطافه.



وقال "زياد" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي المُذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أنا مبسوط برجوعي، وكنت حاسس وأنا مخطوف إني بحلم، وبقول للمختطفين حسبي الله ونعم الوكيل".



من جانبه وجه البحيري والد الطفل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ضغط على الأجهزة الأمنية للتحرك السريع من أجل عودة ابني، مستطردًا "الرئيس السيسي هنأني وبعتلي هدية وبعت لزياد لاب توب".



وفي تصريخات سابقة كشف الطفل المخطتف من المحلة زياد البحري، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "كنت بفتح المحل بتاعنا، ولسه برفع الباب وبطلع الاستاند لقيتهم خدوني وحطوني في العربية وجريوا، وبعدها وقفوا وحطوني في عربية تانية".



وأضاف "الطفل"، خلال تصريحاته، أنهم ذهبوا به إلى منزل مهجور على "الطوب الأحمر"، وتواصلوا هاتفيًا مع والده وطلبوا منه 2 مليون جنيه.



في حين قال والده: "الشرطة قالتلي اطمن ابنك هيكون في حضنك، وبصراحة مسابونيش وعاملوني كويس كأني أخوهم وكأنهم من أهلي، وعدوا وأوفوا"، معلقًا: "ابني رجعلي بفضل ربنا الأول ثم الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي".