برلمانية: مصنع فاكسيرا للقاحات يقلل من حدة آثار الموجة الرابعة

قالت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إن مصانع "فاكسيرا" تُعد مجهود هائل للدولة المصرية، وتثبت كل يوم اهتمام الدولة بصحة جميع المواطنين وبسعيها دائمًا لمعيشة أفضل.





وأكدت "مختار" في تصريح لبوابة " الفجر " أن مصنع فاكسيرا يوجد به الكثير من أنواع اللقاحات، ووجوده يقلل من حدة أعراض الموجة، لأنه من الوارد حدوث موجة رابعة، مشيرة إلى أن إنتاج اللقاحات يشجع عدد كبير من المواطنين أن يتلقوا التطعيم.





وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يجب على جميع المواطنين عدم التهاون والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، واستخدام المواد الكحولية، وغيرها من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا.



