يوسف الحسيني يُطالب بحبس خاطفي الطفل زياد 15 سنة بتهمة الغباء (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تغليط عقوبة الخطف بعد جريمة خطف الطفل زياد أصبح أمرًا واجبًا، مضيفًا أن خاطفي الطفل زياد أغبياء، لأن طريقة الخطف كانت غاية في السذاجة، إضافة إلى أنهم تواصلوا مع والد الطفل المختطف من نفس مكان الاختطاف.





وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء: "هي العيال دي ماشفتش فيلم أمريكاني واحد، أكيد والد الطفل بلغ، وتم تتبع المكالمات، يجب أن يضاف إلى جريمتهم جريمة الغباء، ويجب أن يُحبسوا 15 سنة بتهمة الغباء".



