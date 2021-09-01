بهذه الطريقة.. نادية الجندي تستعيد ذكرياتها

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها، صورة قديمة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مع المخرج الراحل نادر جلال، من كواليس فيلم مهمة في تل أبيب، وعلقت "#آمال في #مهمة_في_تل_ابيب #نادية_الجندي #كمال_الشناوي #سعيد_عبدالغني #محمد_مختار #يوسف_فوزي #كنعان_وصفي تأليف #بشير_الديك إنتاج #محمد_مختار إخراج #نادر_جلال #صور_فوتوغرافية تنشر لأول مرة من الفيلم".





وكانت قد شاركت نادية في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



