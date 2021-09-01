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"الداخلية" تواصل جهودها في مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية منتحلًا صفة مسئول بإحدى الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
 
تزوير المحررات الرسمية
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على (مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، مجموعة من عقود تأسيس الشركة "مزورين بالكامل" -2 كارنيه "مزورين" باسم المتهم منسوب لإحدى الجهات - الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير – 3 هواتف محمول)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تدل على نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بإستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

تزوير المحررات الرسمية الداخلية

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