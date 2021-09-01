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رئيس نيجيريا يعزل وزيري الكهرباء والزراعة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
وكالات


أعلن متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري عزل الأخير وزيري الكهرباء والزراعة، دون الإفصاح عن سبب هذا القرار.
وعين وزير الأشغال والإسكان أبو بكر علي وزيرا للكهرباء بدلا من صالح مامان في حين حل محمد أبو بكر وزير البيئة محل محمد سابو نانونو وزير الزراعة.

وقال بخاري في اجتماع لمجلس الوزراء إن الإقاة كانت نتيجة "لمراجعة ذاتية مستقلة وانتقادية، ساعدت في تحديد وتقوية المناطق الضعيفة وسد الفجوات وبناء التماسك والتآزر في الحوكمة وإدارة الاقتصاد وتحسين إيصال السلع العامة إلى النيجيريين".

وشكل التضخم الذي شهدته أسعار السلع الغذائية في نيجريا مشكلة مستمرة نتيجة الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

وحذر البنك الدولي من أن ملايين النيجيريين "يسقطون في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية".

كما تشكل إمدادات الكهرباء مشكلة مزمنة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، مع انقطاع التيار بشكل يومي ولساعات عديدة.

الكلمات المفتاحية

وزير الكهرباء نيجيريا

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