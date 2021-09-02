شكوك حول مشاركة نجم إنجلترا ضد المجر بتصفيات المونديال

قال مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، إن الشكوك تحيط بمشاركة الجناح جيدون سانشو أمام المجر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غداً الخميس، بسبب الإصابة.





ولم يكشف ساوثغيت عن حجم الإصابة لكنه قال إن سانشو تعرض لكدمة في المران.





والمباراة في بودابست ستكون الأولى لإنجلترا منذ الخسارة أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020، وشدد ساوثغيت على أن الفريق يركز في انطلاقة جديدة.





وأبلغ الصحافيين: "اكتسب الفريق ثقة مما حققه ومن التطور ليس فقط هذا الصيف بل خلال آخر أربع سنوات لكن بنفس الطريقة يجب أن نبدأ مجدداً بقوة".





وتوقع ساوثغيت مباراة صعبة ضد المجر التي تحتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة بفارق نقطتين خلف إنجلترا.





وتابع: "من الناحية الذهنية الاختبار جيد لنا ويتعين علينا اللعب خارج أرضنا الآن أمام 60 ألف مشجع وضد فريق جيد جداً، تحتل المجر المركز الثاني في المجموعة وانتزعت نقاطاً من بولندا في مارس (آذار) ونقطة من فرنسا وألمانيا في الصيف".