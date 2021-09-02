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تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في مستهل مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2022.

سجل هدف منتخب مصر، محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بجانب أنجولا والجابون وليبيا.

وانتهت مباراة ليبيا والجابون التي أقيمت في نفس التوقيت بملعب بني غازي، بفوز ليبيا بهدفين مقابل هدف.
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

1- ليببا - 3 نقاط.
2- مصر - 3 نقاط.
3- الجابون - بدون نقاط.
4- أنجولا - بدون نقاط.

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منتخب مصر

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