حملة نظافة مكبرة بأحياء وقري دسوق في كفر الشيخ



قام المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، بجولة ميدانية لمتابعة حملات النظافة بحى شمال بشارع الاستاد ومساكن المرور الجديدة ورفع الإشغالات بموقف الأرياف وحملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء.



كما تابع اعمال النظافة بحى جنوب وغسيل الارصفة بشارع الجيش والنظافة بشارع الغفران والميدان الابراهيمى والكشلة وشارع المركز، وتابع أيضا سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.



ويأتي ذلك بالإضافة إلى المشروعات القومية القائمة بالقرى بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.



فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.