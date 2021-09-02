Advertisements

حملة نظافة مكبرة بأحياء وقري دسوق في كفر الشيخ

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

قام المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، بجولة ميدانية لمتابعة حملات النظافة بحى شمال بشارع الاستاد ومساكن المرور الجديدة ورفع الإشغالات بموقف الأرياف وحملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء.

كما تابع اعمال النظافة بحى جنوب وغسيل الارصفة بشارع الجيش والنظافة بشارع الغفران والميدان الابراهيمى والكشلة وشارع المركز، وتابع أيضا سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المشروعات القومية القائمة بالقرى بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية

الغر

أخبار تهمك

رغم موافقة كارتيرون.. الزمالك مهدد بخسارة صفقة نارية

منذ 18 دقيقة

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف السلع والخبز لـ"الزوجة المحرومة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسى يؤكد استمرار مصر فى مساعدة الشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه

منذ ساعة و 10 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ أقل من ساعة

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

خبير تحكيمي يفجر قنبلة موقوتة بشأن مباراة مصر وأنجولا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن موعد حسم صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مشاهد صادمة من "إعصار إيدا" في الولايات المتحدة

منذ حوالي 5 ساعات

مكاسب بالجملة ليوفنتوس بعد رحيل رونالدو

منذ ساعتين

عاجل.. بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

دسوق تطلق حملة "معا لريف أفضل" لتنظيف الشوارع (صور)

رفع مخلفات القمامة وكسح مياه الأمطار بمراكز كفرالشيخ (صور)

رفع كفاءة الإنارة العامة بدسوق.. ورئيس المدينة يتابع صرف المعاشات

حملات رفع كفاءة النظافة والإنارة العامة بمراكز ومدن كفر الشيخ (صور)

تطوير الموقف القديم ورصف شارع الكورنيش في كفر الشيخ (صور)

غلق 3 مقاهي لضبط 14 شيشة في كفر الشيخ

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

12:00 م

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

11:11 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements