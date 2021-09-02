محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استعدادت مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 4 سبتمبر الجاري بمادة اللغة العربية، وتختتم الاثنين 13 من نفس الشهر، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.



وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عمليتي الدخول والخروج للطلاب وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشددًا على ضرورة التعامل مع أي مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في امتحانات الدور الأول.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الأستاذ عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي تضمن الإشارة إلى الاجتماع الذي حضره رؤساء لجان الثانوية العامة ورئيس مركز توزيع الأسئلة ومديري الإدارات ومدير عام التعليم العام للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث تم التأكيد جاهزية اللجان وتوفير كافة سبل الراحة واتباع كافة الإجراءات الاحترازاية داخل اللجان وتقديم كافة الدعم لرؤساء اللجان والتنبيه علي المدارس التي بها لجان بتنفيذ كافة التعليمات والاستعدادات واتباع الإجراءات الأمنية والصحية.



وقام وكيل الوزارة "اليوم" بجولة تفقدية زار خلالها عدد من المدارس التي توجد بها لجان امتحانات، للاطمئنان ومراجعة التجهيزات النهائية التي تم تنفيذها باللجان الخاصة بالإجراءات الوقائية ووسائل الراحة من إضاءة وتهوية وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة ومراجعة توصيلات المرافق من الكهربا، والمياه وتدبير مصادر بديلة للتيار، بهدف تهيئة سبل الراحة والأمان والهدوء لكل الطلبة بجميع اللجان والتواصل المستمر بين غرف العمليات بالإدارات وعمليات المديرية بجانب التواصل مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة وبغرفة العمليات بالوزارة لانهاء الدور الثانى فى سهولة ويسر.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي سوف تنطلق بداية الأسبوع المقبل، يوم السبت: باللغة العربية، الأحد: اللغة الأجنبية الثانية، الاثنين: الجبر والهندسة الفراغية، الثلاثاء: الفيزياء والتاريخ، الأربعاء: اللغة الأجنبية الأولى، الخميس: الديناميكا، ويوم السبت 11 سبتمبر:الكيمياء والجغرافيا، الأحد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وتختتم يوم الاثنين 13 سبتمبر بمواد: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.