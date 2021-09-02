Advertisements

محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استعدادت مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 4 سبتمبر الجاري بمادة اللغة العربية، وتختتم الاثنين 13 من نفس الشهر، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عمليتي الدخول والخروج للطلاب وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشددًا على ضرورة التعامل مع أي مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في امتحانات الدور الأول.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الأستاذ عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي تضمن الإشارة إلى الاجتماع الذي حضره رؤساء لجان الثانوية العامة ورئيس مركز توزيع الأسئلة ومديري الإدارات ومدير عام التعليم العام للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث تم التأكيد جاهزية اللجان وتوفير كافة سبل الراحة واتباع كافة الإجراءات الاحترازاية داخل اللجان وتقديم كافة الدعم لرؤساء اللجان والتنبيه علي المدارس التي بها لجان بتنفيذ كافة التعليمات والاستعدادات واتباع الإجراءات الأمنية والصحية.

وقام وكيل الوزارة "اليوم" بجولة تفقدية زار خلالها عدد من المدارس التي توجد بها لجان امتحانات، للاطمئنان ومراجعة التجهيزات النهائية التي تم تنفيذها باللجان الخاصة بالإجراءات الوقائية ووسائل الراحة من إضاءة وتهوية وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة ومراجعة توصيلات المرافق من الكهربا، والمياه وتدبير مصادر بديلة للتيار، بهدف تهيئة سبل الراحة والأمان والهدوء لكل الطلبة بجميع اللجان والتواصل المستمر بين غرف العمليات بالإدارات وعمليات المديرية بجانب التواصل مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة وبغرفة العمليات بالوزارة لانهاء الدور الثانى فى سهولة ويسر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي سوف تنطلق بداية الأسبوع المقبل، يوم السبت: باللغة العربية، الأحد: اللغة الأجنبية الثانية، الاثنين: الجبر والهندسة الفراغية، الثلاثاء: الفيزياء والتاريخ، الأربعاء: اللغة الأجنبية الأولى، الخميس: الديناميكا، ويوم السبت 11 سبتمبر:الكيمياء والجغرافيا، الأحد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وتختتم يوم الاثنين 13 سبتمبر بمواد: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف امتحانات الثانوية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ ساعة و 24 دقيقة

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي عقب خضوعه لعملية جراحية

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد تألقه.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

قبل انطلاقها "السبت".. محافظ بني سويف يوجًه بتشكيل لجنة لمراجعة جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

التعليم عن امتحان اللغة العربية للثانوية: متوازن ولم نتلقى شكاوي

محافظ بني سويف يخضع لـ«كاشف الحرارة» خلال تفقد لجان الثانوية العامة

محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان "الإنجليزي" للثانوية العامة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:59 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

04:29 م

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements