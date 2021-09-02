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رئيس جامعة بني سويف يتفقد عدد من المنشآت استعدادا للعام الدراسي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، مقر الجامعة بمجمع التعليم الصناعي بشرق النيل، حيث قام بجولة تفقدية تضمنت مبني المدرجات الإلكترونية للاطمئنان على تركيب كافة الاحتياجات المطلوبة بالمبنى استعدادا لبدء الدراسة وذلك بحضور مدير الإدارة الهندسية.

كما تفقد رئيس الجامعة الطريق العام وجراج السيارات، وأبدى بعض الملاحظات ووجه بسرعة الانتهاء منها بالإضافة إلى عمل برجولات خاصة بالجلوس للطلاب، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام ادوات التطهير والتعقيم وعدم دخول أي فرد بدون ارتداء الكمامة حفاظا على صحة الجميع.

جدير بالذكر، جاءت الجولة التفقدية في إطار حرص رئيس الجامعة الدائم على المتابعة الدورية لكل ما يتم تنفيذه داخل الجامعة وللاطمئنان علي حسن سير المنظومة الإدارية والتعليمية.

الكلمات المفتاحية

منشآت جامعة بني سويف العام الدراسي

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