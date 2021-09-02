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باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
اطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فعاليات بطولة دوري الشركات، وذلك في نسختها الـ 54، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر رئيس الإتحاد العام للشركات.

يشارك في البطولة 17 الاف لاعبًا ولاعبة ومجلس إدارة ومدرب وحكم من العاملين بالشركات والمؤسسات المصرية، وذلك في 126 لعبة رياضية مختلفة.

تحمل البطولة أسم "حياة كريمة"، وتنطلق شعلة البطولة لتوثق جهود الدولة المصرية والرئيس السيسي، لتطوير المناطق العشوائية وتوفر حياة كريمة للمصريين.

أستعدت محافظة بورسعيد بشكل كبير لإستقبال الـ 17 الف لاعبًا، وذلك من خلال توفير أماكن للاقامة بالقري والفنادق السياحية، وتكثيف أعمال النظافة والتطوير، وتكثيف تواجد رجال المرور لتسهيل الحركة داخل المحافظة.

تقام البطولة علي أرض المدينة الرياضية بنطاق حي الزهور، والتي تعد من أحد أهم المشروعات الرياضية التي أقيمت في محافظة بورسعيد في عهد الرئيس السيسي، والتي تشهد الكثير من البطولات المحلية والدولية.
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)
باسم "حياة كريمة".. وزير الشباب يطلق بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)

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وزارة الصحة وزارة الرياضة دوري الشركات حياة كريمة اشرف صبحي اخبار مصر

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