Advertisements

عاجل.. الإعلان عن موعد انتخابات نادي الزمالك

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعلن الدكتور حسين السمري عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي، بأنه تم إرسال خطاب إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، يفيد بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، على أن يتم الدعوة لعقدها يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر من العام الجاري بالجرائد الرسمية والموقع الالكتروني.

وأضاف الدكتور السمري أن جدول الأعمال يتضمن النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

وأوضح الدكتور السمري أن جدول الأعمال يتضمن أيضا انتخاب مجلس الإدارة طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي حاليا، مع تقييم مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

الكلمات المفتاحية

انتخابات نادي الزمالك انتخابات الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - إصابة جديدة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة الجابون

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

للتعامل مع الشكاوى والبلاغات.. قرار مهم من "الحكومة" بشأن العنف ضد المرأة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في تدريبات ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 48 ساعة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة

عمومية الإسماعيلى توافق على جدول الإعمال

تعرف على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك ( صورة)

حمادة أنور يدلي بصوته في عمومية الزمالك

الأهلي يحدد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية

فشل اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بالأهلي والخطيب يشارك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

08:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

09:31 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements