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الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
 


دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضية، مع مصطفى البدري جناح الإنتاج الحربي، لبحث إمكانية الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشف مصدر مطلع في جهاز الكرة بالإنتاج الحربي، عن وجود مفاوضات قوية بين الزمالك ومصطفى البدري.

وتابع المصدر، أن الزمالك اقترب من حسم صفقة البدري في ظل ابتعاد الأهلي عن الحصول على اللاعب.

وينتظر مصطفى البدري، موقف إدارة الإنتاج الحربي من بيعه خلال الفترة المقبلة، كما يترقب أيضًا حسم موقفه من النادي الأهلي.

ولعب مصطفى البدري 27 مباراة هذا الموسم بقميص الإنتاج الحربي، تمكن من تسجيل 10 أهداف، وساهم في صناعة هدفين.

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