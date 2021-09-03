الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي









دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضية، مع مصطفى البدري جناح الإنتاج الحربي، لبحث إمكانية الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





حيث كشف مصدر مطلع في جهاز الكرة بالإنتاج الحربي، عن وجود مفاوضات قوية بين الزمالك ومصطفى البدري.





وتابع المصدر، أن الزمالك اقترب من حسم صفقة البدري في ظل ابتعاد الأهلي عن الحصول على اللاعب.





وينتظر مصطفى البدري، موقف إدارة الإنتاج الحربي من بيعه خلال الفترة المقبلة، كما يترقب أيضًا حسم موقفه من النادي الأهلي.



