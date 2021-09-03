أمين عام سينودس الأساقفة يعين الأنبا باخوم بلجنة الإعلام



وأنشئت ضمن هذه الأمانة العامة لتسهيل التواصل خلال المسيرة السينودسية التي ستقوم بها الكنيسة بأكملها في العامين المقبلين.



الجدير بالذكر أن المنسق العام لهذه اللجنة هو د تييري بونافينتورا، وأهداف اللجنة:

• إعداد خطة تواصل.

• إعداد وانثقاف ونشر رسالة السينودس في مختلف الثقافات والثقافات الفرعية على المستوى العالمي وفي مختلف القنوات الإعلامية.

• متابعة إنشاء شبكة من المتحدثين.

• التحقق من العمليات الإعلامية في الأحداث السينودسية الكبرى.

• متابعة بعض المشاريع المتعلقة بالتواصل.

• مراقبة وسائل الإعلام بشأن السينودس.

• تحديد الموضوعات والممارسات الجيدة لنشرها.

• تعزيز المشاركة الشعبية وإدارة التوقعات.

• تنظيم دورات تدريبية إعلامية وتوفير المواد اللازمة للتواصل الصحيح بمسؤولين الاتصال بمجالس الأساقفة.

• تعزيز الحملات الإعلامية بشأن وسائل الاعلام الرقمية.

• التفاعل مع اللجان الأخرى.

عيّن الكاردينال ماريو جريش، أمين عام سينودس الأساقفةـ، صاحب النيافة الأنبا باخوم، عضوا بلجنة الإعلام الخاصة بسينودس الأساقفة ٢٠٢٣.