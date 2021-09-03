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وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير المدينة الشبابية بالغردقة (صور)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد طه - هيام على
تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021 ؛ أعمال التطوير بالمدينة الشبابية بالغردقة، بالتزامن مع زيارة وزير الشباب والرياضة الرسمية للبحر الأحمر والتي تستغرق يومين، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده للمدينة الشبابية، أنها جاهزة لاستقبال شباب الجمهورية، والتي تتضمن صالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلى، ومسرح، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهى والحدائق.

من جانبه، قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالترحيب بوزير الشباب والرياضة واهتمامه البالغ للترويج للسياحة والتنمية السياحية في البحر الأحمر، وأشار إلي إهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس بالشباب.

وتحدث اللواء عمرو حنفي عن كيفية الترويج للمدن السياحية بالبحر الأحمر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية كأفضل الطرق التسويقية للمدن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وخاصة في القادم تعاون كبير للغاية مع الوزارة.

وعلي هامش تفقد المدينة الشبابية، التقي وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر لفيف من السادة الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين، تناول اللقاء الحديث عن المدينة الشبابية بالغردقة ودوري مراكز الشباب ونجاحه للعام الثامن علي التوالي، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي جهود وسائل الإعلام في تنوير الأحداث والفعاليات الشبابية والرياضية، موضحًا أنه جاري التطوير بشكل مستمر في دوري مراكز حتي يستمر بشكله الحالي الناجح وخاصة أنه يضم لاعبين من القري بشكل كبير، مع وجود لقاءات دورية خلال منافسات الدوري في النسخة القادمة يتم التجمع خلالها والترويح لكافة المدن بالمحافظات.

وأضاف للإعلاميين، أن مصر أصبحت مركز جذب لاستضافة كافة البطولات والأحداث العالمية، والتي أخرها افتتاح بطولة العالم للدراجات بمشاركة 47 دولة، وسبقها استضافة بطولات أخري كثيرة من بينها بطولة العالم لليد والجمباز والسلاح والمناسب الحديث، وذلك طبقًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس والاهتمام بالشباب والرياضة والعمل علي استدامة وفق منهجية ثابتة.
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير المدينة الشبابية بالغردقة (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير المدينة الشبابية بالغردقة (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير المدينة الشبابية بالغردقة (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير المدينة الشبابية بالغردقة (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير المدينة الشبابية بالغردقة (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير المدينة الشبابية بالغردقة (صور)

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وزير الشباب بطولة العالم للدراجات المدينة الشبابية الغردقة

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