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رئيس أتلتيكو مدريد يوجه رسالة قوية إلى جريزمان

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات
قال إنريكو سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه سيتفهم الموقف إذا ما تعرض الفرنسي أنطوان غريزمان اللاعب العائد لصفوف الفريق للسخرية من جانب جماهير ناديه، وذلك عقب انضمامه مجددا لأتلتيكو قادما من برشلونة.

وعاد اللاعب الدولي الفرنسي إلى صفوف أتلتيكو مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود خيار التمديد لعام واحد، وذلك بعد عامين من رحيله عن فريق العاصمة الإسبانية.

وكان غريزمان "30 عاما" النجم المفضل لجماهير أتلتيكو مدريد خلال خمسة مواسم قضاها مع الفريق قبل أن ينتقل إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، وكان قد سجل لأتلتيكو 94 هدفا في 180 مباراة بالدوري الإسباني.

ورغم ذلك فإن العديد من مشجعي أتلتيكو مدريد لم يكونوا سعداء بالطريقة التي غادر بها غريزمان الفريق في عام 2019، وذلك بعد عام من إعلانه عن التزامه مع الفريق في فيلم وثائقي قصير.

وبسؤاله حول احتمالية تعرض غريزمان لصافرات الاستهجان حينما يعود إلى أرضية ملعب أتلتيكو قال سيريزو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": سأتفهم ذلك، لكن ما أود قوله إننا لن نجني شيئا من حدوث ذلك، حينما غادر كان كل ما قلته هو أنهم سيحبونه كثيرا في برشلونة مثلما فعلنا هنا. لقد غادر بطريقة غريبة، لكنه أظهر حرصه على العودة مجددا إلى أتلتيكو مدريد.

وأوضح رئيس أتلتيكو: سيكون هناك العديد من المشجعين الذين لن يعجبهم ذلك، لكن هناك آخرين سيكونون سعداء بعودته، وفي النهاية الشيء المهم هو المنافسة وتواجد أفضل قائمة ممكنة.

وساهم غريزمان في 29 هدفا في الدوري الإسباني خلال موسمين مع برشلونة في ملعب "كامب نو"، ولم يساهم أي لاعب آخر في أكثر من ذلك سوى ليونيل ميسي المساهم في 85 هدفا والذي يلعب الآن في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك غريزمان في 51 مباراة في كل البطولات في موسم 2020- 2021، وسجل 20 هدفا وصنع لزملائه 12 هدفا، لكنه تم السماح له بمغادرة الفريق في اليوم الأخير من سوق الانتقالات وذلك بسبب حاجة الفريق الكتالوني الشديدة لخلق عملية توازن في ميزانيته.

وتأخرت عملية انتقال غريزمان لأتلتيكو مدريد، وذلك بسبب انشغال النادي الإسبان بإنهاء عملية انتقال لاعبه ساؤول نيغويز إلى تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

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جريزمان برشلونة أتلتيكو مدريد

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