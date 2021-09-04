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تطورات تجديد عقد علي معلول

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
يعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي خلال الأيام القليلة القادمة عن تجديد عقد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع المارد الأحمر وتحديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وينتهي عقد معلول مع الاهلي بنهاية الموسم القادم، حيث أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات الاتفاق مع اللاعب على تمديد عقده لموسمين إضافيين على أن ينتهي بنهاية 2024.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، بتعديل عقد معلول على أن يحصل على مليون و350 ألف دولار في الموسم الواحد بدلا من مليون و200 ألف دولار.

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة، في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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