"مُسيّرات" على شكل طيور.. خبير أمني يكشف سر الحرائق في العالم

كشف اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن سر الحرائق التي تحدث في مختلف دول العالم في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن أحد أنواع حروب الجيل السادس تصنيع طائرات مسيرة على شكل طائر يخرج نار يتم بها إشعال الغابات والأماكن المستهدفة.





وأضاف عبدالحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية نجحتا في دحر الجماعات الإرهابية، موضحًا أنه يجب تغيير نظام التعليم من الكتب إلى الفيديوهات التي تبث عبر منصات التعليم بأسلوب وصوت حسن من معلمين يمتلكون القدرة على إقناع الطلاب بالمادة التي يقدمها.



