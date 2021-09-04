Advertisements

"مُسيّرات" على شكل طيور.. خبير أمني يكشف سر الحرائق في العالم

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
كشف اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن سر الحرائق التي تحدث في مختلف دول العالم في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن أحد أنواع حروب الجيل السادس تصنيع طائرات مسيرة على شكل طائر يخرج نار يتم بها إشعال الغابات والأماكن المستهدفة.

وأضاف عبدالحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية نجحتا في دحر الجماعات الإرهابية، موضحًا أنه يجب تغيير نظام التعليم من الكتب إلى الفيديوهات التي تبث عبر منصات التعليم بأسلوب وصوت حسن من معلمين يمتلكون القدرة على إقناع الطلاب بالمادة التي يقدمها.

وحذر مساعد وزير الداخلية الأسبق، من مخاطر حروب الجيل السابع القادمة، لافتًا إلى أن الإنسان البشري سيتحول لروبوت يتم التحكم فيه من خلال شريحة معينة.

الكلمات المفتاحية

طائرات مسيرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: ثورة 30 يونيو معجزة الإنسان المصري

مجدي عبدالحليم: "ولادنا في وزارة الداخلية جاهزين دائما لكل حاجة".. فيديو

انتقادات شديدة من المعارضة التركية على أردوغان وحكومته بسبب تأخر الاستجابة بالسيطرة على الحرائق

صحيفة: "أردوغان" يتجه للإطاحة بـ 3 وزراء في الحكومة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: حروب الجيل السادس تستخدم الطيور لتخريب الدول (فيديو)

مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف طرق تجنيد الجماعات الإرهابية للشباب (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

03:44 ص

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements