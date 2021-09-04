أسعار الدواجن اليوم السبت 4-9-2021 في الدقهلية



كيلو الكبد والقوانص 32 جنيها



الصدور بالعظم 38 جنيها



الحمام كداب بـ 55 جنيها



زوج الحمام بـ 65 جنيها



السمان الزوج بـ 30 جنيها



سعر البط الفرنساوي بـ 35 جنيها



كيلو البط البلدي بـ 50 جنيها



البط البغال بـ 40 جنيها



كيلو البط المسكوفي بـ 35 جنيها



سعر البط المولار 45 جنيها

تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم السبت4-9-2021 في الأسواق المحلية بالدقهلية:أسعار الدواجن اليومسعر كيلو الوراك 27 جنيهاسعر كيلو البانية في السوق 65 جنيهاوسعر كيلو الساسو 45 جنيهاسعر الديوك الرومي 50 جنيها للكيلوويتراوح سعر الكتاكيت ما بين 7 ل 9 جنياتوسجل سعر كيلو البط 45 جنيهاوسعر الفراخ البيضاء تتراوح بين 24 و26 جنيهاوسعر الفراخ البلدي 36 جنيها للكيلوسعر الأجنحة لـ 22 جنيهاكيلو الدبوس بـ 40 جنيها