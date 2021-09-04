Advertisements
أسعار الدواجن اليوم السبت 4-9-2021 في الدقهلية
السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:22 ص
محمد كشك
تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم السبت4-9-2021 في الأسواق المحلية بالدقهلية:
أسعار الدواجن اليوم
سعر كيلو الوراك 27 جنيها
سعر كيلو البانية في السوق 65 جنيها
وسعر كيلو الساسو 45 جنيها
سعر الديوك الرومي 50 جنيها للكيلو
ويتراوح سعر الكتاكيت ما بين 7 ل 9 جنيات
وسجل سعر كيلو البط 45 جنيها
وسعر الفراخ البيضاء تتراوح بين 24 و26 جنيها
وسعر الفراخ البلدي 36 جنيها للكيلو
سعر الأجنحة لـ 22 جنيها
كيلو الدبوس بـ 40 جنيها
كيلو الكبد والقوانص 32 جنيها
الصدور بالعظم 38 جنيها
الحمام كداب بـ 55 جنيها
زوج الحمام بـ 65 جنيها
السمان الزوج بـ 30 جنيها
سعر البط الفرنساوي بـ 35 جنيها
كيلو البط البلدي بـ 50 جنيها
البط البغال بـ 40 جنيها
كيلو البط المسكوفي بـ 35 جنيها
سعر البط المولار 45 جنيها
أسعار الدواجن اليوم
سعر كيلو الوراك 27 جنيها
سعر كيلو البانية في السوق 65 جنيها
وسعر كيلو الساسو 45 جنيها
سعر الديوك الرومي 50 جنيها للكيلو
ويتراوح سعر الكتاكيت ما بين 7 ل 9 جنيات
وسجل سعر كيلو البط 45 جنيها
وسعر الفراخ البيضاء تتراوح بين 24 و26 جنيها
وسعر الفراخ البلدي 36 جنيها للكيلو
سعر الأجنحة لـ 22 جنيها
كيلو الدبوس بـ 40 جنيها
كيلو الكبد والقوانص 32 جنيها
الصدور بالعظم 38 جنيها
الحمام كداب بـ 55 جنيها
زوج الحمام بـ 65 جنيها
السمان الزوج بـ 30 جنيها
سعر البط الفرنساوي بـ 35 جنيها
كيلو البط البلدي بـ 50 جنيها
البط البغال بـ 40 جنيها
كيلو البط المسكوفي بـ 35 جنيها
سعر البط المولار 45 جنيها