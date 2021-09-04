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تفاصيل شخصية حورية فرغلي في مسلسل "أيام وبنعيشها"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
تفاصيل شخصية حورية فرغلي في مسلسل أيام وبنعيشها

تواصل الفنانة حورية فرغلي حالياً تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد"أيام وبنعيشها"، وتُجسد خلاله شخصية جديدة لم تظهر بها من قبل، والمسلسل يناقش عدداً من القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع في الآونة الأخيرة. 

وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية لها أنها تواصل حالياً تصوير مشاهدها بشكل مكثف بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث انتهت من تصوير أكثر من 20 في المائة من مشاهدها. 

يذكر أن المسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في 50 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة، ويشارك في بطولته شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم.

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