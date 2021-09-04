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وزارة الصحة والسكان| ننشر خطوات التسجيل في موقع المجالس الطبية المتخصصة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:33 م
المجالس الطبية المتخصصة
المجالس الطبية المتخصصة
وزارة الصحة والسكان| ننشر خطوات التسجيل في موقع المجالس الطبية المتخصصة

وزارة الصحة والسكان المجالس الطبية المتخصصة.. كشفت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التسجيل في موقع المجالس الطبية المتخصصة، لعدة خدمات منها:

- للحصول على سيارة معفاه من الجمارك. 
- للحصول علي معاش كرامة.
- للعلاج على نفقة الدولة.

وعن تفاصيل أكثر حول هذه العبارات، ننشر لكم في السطور التاليسة عبر بوابة الفجر الإلكترونية رابط  وخطوات التسجيل في موقع المجالس الطبية المتخصصة من وزارة الصحة والسكان.

وزرة الصحة والسكان المجالس الطبية المتخصصة.. ما هي خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

- ادخال بيانات المتقدم عبر هذا الربط للحصول على معاش تكافل وكرامة منها الاسم وتاريخ الميلاد ومحل السكن، والحالة الاجتماعية والوظيفة وتحديد واختيار نوع الإعاقة.


- يتم من خلال الاطلاع على البيانات تحديد الكشف الطبي.

وزرة الصحة والسكان المجالس الطبية المتخصصة.. ما هي خطوات الحصول سيارة من الجمارك للمعاقين؟

- إدخال بيانات تتعلق بالاسم ومحل السكن وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية والوظيفة عبر نفس الرابط المرفق أعلاه.
- اختيار نوع الإعاقة "حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية".


- اختيار نوع جمرك السيارة المطلوبة.
- يتم تحديد موعد الكشف الطبي.

وزرة الصحة والسكان المجالس الطبية المتخصصة.. ما هي خطوات العلاج على نفقة الدولة؟

- يجب تقديم صورة البطاقة (وجهين).
- تقديم تقرير طبي بالحالة المرضية.
- تقديم تحاليل طبية حديثة.
- تقرير لجنة ثلاثية أيضا بتطورات الحالة.

الكلمات المفتاحية

سيارة مجهزة للمعاقين رابط حجز كشف طبي المجالس الطبية المتخصصة

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