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22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

موانئ بورسعيد 
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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موانئ بورسعيد الحركة الملاحية 22 سفينة

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