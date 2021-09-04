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تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف الصفقه التبادلية التي يجريها مسئولى الفريق الأبيض مع بيراميدز من أجل ضم بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك جلسة تجمع مسئولى الناديين من أجل الإتفاق على كافة تفاصيل الصفقة بعد بيان بيراميدز مساء أمس والذي أشار إلى أنه لا يوجد أي تفاوض مع الزمالك بشأن عبد الله السعيد.

ورغم بيان النفي إلا أن مسئولى القلعة البيضاء مع يؤكدون أنه خلال الفترة الماضية تم الإتفاق على إبرام صفقة تبادلية وتم الإتفاق على أطرافها.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تطور آخر في المفاوضات ومن المفترض أن يجتمع الطرفين من جديد حتى يتم إنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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