هدف واحد يفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع منتخب مصر

يسعى محمد صلاح نجم ليفربول لتحقيق رقما تاريخيا، لا يحمله سوى 4 أساطير مصرية في تاريخ تصفيات كأس العالم.





صلاح سجل 11 هدفا في تصفيات كأس العالم، يفصله 3 أهداف عن معادلة محمد أبو تريكة صاحب الـ 14 هدفا في تصفيات كأس العالم، وهو أكثر لاعب مصري سجل في التصفيات.





ولكن مجرد تسجيل هدف واحد في التصفيات الحالية يعني أن صلاح سيكون ضمن 4 لاعبين مصريين عبر التاريخ، سجلوا في 3 تصفيات مختلفة في كأس العالم.



