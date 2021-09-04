Advertisements

هدف واحد يفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع منتخب مصر

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
يسعى محمد صلاح نجم ليفربول لتحقيق رقما تاريخيا، لا يحمله سوى 4 أساطير مصرية في تاريخ تصفيات كأس العالم.

صلاح سجل 11 هدفا في تصفيات كأس العالم، يفصله 3 أهداف عن معادلة محمد أبو تريكة صاحب الـ 14 هدفا في تصفيات كأس العالم، وهو أكثر لاعب مصري سجل في التصفيات.

ولكن مجرد تسجيل هدف واحد في التصفيات الحالية يعني أن صلاح سيكون ضمن 4 لاعبين مصريين عبر التاريخ، سجلوا في 3 تصفيات مختلفة في كأس العالم.

وإذا نجح صلاح في تسجيل هدف وحيد في تصفيات 2022، سينضم للأساطير حسام حسن، وأحمد حسن، ومحمد أبو تريكة، وعمرو زكي، الذين سجلوا في 3 تصفيات مختلفة لكأس العالم.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ 11 دقائق

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة الجابون

منذ ساعة و 11 دقيقة

أمير توفيق يكشف تفاصيل عودة عمار وعبد القادر للأهلي

منذ 41 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لاعبوا برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

02:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

عاجل.. لاعبوا برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements