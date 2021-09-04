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تعرف على مواعيد أولى مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:30 م
محمد جمال
يستعد ريال مدريد الإسباني لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ويقع ريال مدريد فى مجموعة متوسطة بجانب كل من إنتر ميلان الإيطالي وشريف وشاختار الأوكراني.
جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:-
ريال مدريد ضد إنتر ميلان 15 سبتمبر
28 سبتمبر ريال مدريد ضد شريف
19 أكتوبر ريال مدريد ضد شاختار الأوكراني
3 نوفمبر ريال مدريد ضد شاختار
24 نوفمبر ريال مدريد ضد شريف
7 ديسمبر ريال مدريد ضد انتر ميلان