هل سم الثعبان يستخدم لعلاج كورونا؟.. شاهد رد المتخصصين (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن التفاوت في درجة الحرارة يجعل الإنسان عرضة للإصابة بالبرد والانفلونزا، ولذلك يفضل الحصول على لقاح الانفلونزا بالنسبة لمرضى الحساسية في بداية الخريف أو الشتاء.



وتابع "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تناول لقاح الإنفلونزا لا يقل عن لقاح كورونا، ومن الممكن الجمع بين لقاح الأنفلونزا والكورونا، ولكن الفاصل الزمني ما بين الحصول على اللقاحين هو اسبوعي.



وعن استخدام سم الثعابين في علاج كورونا بنسبة 75%، قال رئيس قسم الحساسية والمناعة، إنه لا توجد أي دراسات علمية مدققة حول هذا الأمر، وهذه الدراسة لم يثبت أي صحتها حتى الآن.

