Advertisements

هل سم الثعبان يستخدم لعلاج كورونا؟.. شاهد رد المتخصصين (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن التفاوت في درجة الحرارة يجعل الإنسان عرضة للإصابة بالبرد والانفلونزا، ولذلك يفضل الحصول على لقاح الانفلونزا بالنسبة لمرضى الحساسية في بداية الخريف أو الشتاء.

وتابع "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تناول لقاح الإنفلونزا لا يقل عن لقاح كورونا، ومن الممكن الجمع بين لقاح الأنفلونزا والكورونا، ولكن الفاصل الزمني ما بين الحصول على اللقاحين هو اسبوعي.

وعن استخدام سم الثعابين في علاج كورونا بنسبة 75%، قال رئيس قسم الحساسية والمناعة، إنه لا توجد أي دراسات علمية مدققة حول هذا الأمر، وهذه الدراسة لم يثبت أي صحتها حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

لقاح الأنفلونزا لقاح كورونا تطعيمات كورونا اخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ 36 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

مدير مركز الحساسية والمناعة يكشف حقيقة خطورة مصل الأنفلونزا

جرس إنذار.. توقعات بموجة ثانية من إصابات كورونا

"المصل واللقاح" يحذر: هذا الشتاء تحدٍ كبير (فيديو)

استشاري أمراض مناعة: حدة الأنفلونزا انخفضت بسبب الكمامة

المصل واللقاح يعلن الوقت الأنسب لتناول المتعافي من كورونا للتطعيم

رئيس قسم المناعة بالمصل يحسم الجدل حول أعراض تطعيم كورونا الجانبية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:44 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

09:01 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements