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نصر خوري: سوريا ترحب بتمرير الغاز المصري إلى لبنان

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال نصر خوري، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، إن مشروع الربط الكهربائي وإرسال الغاز من مصر لعمان ومن عمان لسوريا ومن سوريا لشمال لبنان تم البدء في تنفيذه منذ عام 2000، وتم توقيع اتفاقية عام 2009 و2010 لتوصيل الغاز المصري من سوريا للبنان.

وأضاف "خوري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن هناك اتفاقيات نصت على عبور الغاز المصري من سوريا للبنان تضمنت تحديد الأسعار ورسوم العبور في الأردن وسوريا لوصول الغاز للبنان، وتم استخدام الغاز خلال عام 2010، وتوقف إمداد الغاز لأسباب فنية.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، أن الآن هناك اكتشافات كبيرة للغاز في مصر وهناك إمكانية لتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا والأردن، وسوريا رحب بعبور الغاز المصري للبنان، وسيتم عقد اجتماع رباعي في عمان لبحث التفاصيل الفنية لعودة تشغيل خط الغاز، منوهًا بأن مشروع الربط الكهربائي هو مشروع قديم وضع قيد التشغيل منذ سنوات، ولكن بسبب أعطال فنية بسبب استهداف هذا الخط بسبب الأعمال الإرهابية تعطلت عملية استمراره، وسيتم بحث هذ الأمور الفنية لإعادة هذا الخط للعمل.

الكلمات المفتاحية

لبنان سوريا الغاز المصري احمد موسى

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