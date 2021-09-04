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هاني الناظر: جعل لقاح كورونا إجباريًا حاجة متزعلش

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هاني الناظر، أستشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه يرى أن يكون هناك نوع من الإجبار في الحصول على تطعيم كورونا.

وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن جعل تطعيم كورونا إجباريا "حاجة متزعلش"، معتبرا أن الهجوم على نوع معين من اللقاحات والترويج أنه يسبب خطرا على الحياة نوع من الحروب الاقتصادية بين شركات اللقاح.

وأكد أستشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن كل لقاحات كورونا فعالة، معلقا: "خد اللقاح الموجود كلهم زي بعض"، لافتا إلى أن لقاح كورونا لا تمنع الإصابة ولكنها تخفف حدتها.

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