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خيري رمضان يكشف حقيقة "خناقته بالأيدي" مع إبراهيم عيسى بسبب الأهلي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الإعلامي خيري رمضان، تفاصيل ما تداول عن "خناقته" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، بسبب اتهامه لجماهير النادي الأهلي بـ"النازية".

وقال "خيري" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" اليوم السبت، إن الإعلامي إبراهيم عيسى تجاوز في بعض تصريحاته حول النادي الأهلي وجماهيره ولكنه ناقش أفكاره بطريقته.

وبشأن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتباكه مع إبراهيم عيسى إلى حد تبادل الضرب بالأيدي، مستطردًا "شائعات عارية تمامًا عن الصحة".

وأشار إلى أنه يختلف مع "عيسى" بشأن تصريحاته حول النادي الأهلي وجماهيره، ولكن الأمر لن يصل إلى هذا الحد مع زميل يكن له كل الاحترام والتقدير.

وكان انتشر خلال الساعات الماضية شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أنه نشبت "خناقة" بين خيري رمضان وإبراهيم عيسى وتبادل الضرب بالأيدي.

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